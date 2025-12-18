Savaş Akgün, Söğütspor'la İlk Antrenmanına Çıktı

Yeni teknik direktör takımla ilk çalışmasını yönetti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, teknik direktörlük görevine getirilen Savaş Akgün ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden ekip, 11. haftasında pazar günü saat 14.00 2 Eylül Spor Kulübü'ne konuk olacak. Lacivertli-sarılı takım, geçtiğimiz hafta lider Eşme Belediyespor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından bu haftayı da 3 puan hedefiyle karşılayacak.

Savaş Akgün ilk antrenmanda futbolcularıyla tanıştı ve kulübe çağrı yaptı: 'Şehir olarak yeniden kenetlenmemiz ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tribünlerimizi doldurmamız gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Açıkçası Söğütspor’a gelirken çok fazla düşünmedim. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki tek amacım; Söğütspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Söğütspor için vermek'.

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) TEMSİLCİSİ SÖĞÜTSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLEN SAVAŞ AKGÜN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI.