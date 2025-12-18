DOLAR
Savaş Akgün, Söğütspor'la İlk Antrenmanına Çıktı

Söğütspor'un yeni teknik direktörü Savaş Akgün ilk antrenmanını gerçekleştirdi; takım 11. haftada 2 Eylül Spor Kulübü'ne konuk olacak, hedef 3 puan.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:33
Yeni teknik direktör takımla ilk çalışmasını yönetti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, teknik direktörlük görevine getirilen Savaş Akgün ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden ekip, 11. haftasında pazar günü saat 14.00 2 Eylül Spor Kulübü'ne konuk olacak. Lacivertli-sarılı takım, geçtiğimiz hafta lider Eşme Belediyespor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından bu haftayı da 3 puan hedefiyle karşılayacak.

Savaş Akgün ilk antrenmanda futbolcularıyla tanıştı ve kulübe çağrı yaptı: 'Şehir olarak yeniden kenetlenmemiz ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tribünlerimizi doldurmamız gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Açıkçası Söğütspor’a gelirken çok fazla düşünmedim. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki tek amacım; Söğütspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Söğütspor için vermek'.

