DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 0%
ALTIN
5.941,03 0,32%
BITCOIN
3.733.306,52 -1,5%

Yüreğir Belediyesi'nden Amatör Spora 1 Milyon TL Destek

Yüreğir Belediyesi, amatör spor kulüplerine toplam 1 milyon TL nakdi destek sundu; tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:57
Yüreğir Belediyesi'nden Amatör Spora 1 Milyon TL Destek

Yüreğir Belediyesi'nden Amatör Spora 1 Milyon TL Destek

Adana’nın Yüreğir Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik olarak toplam 1 milyon TL tutarında nakdi destek programı düzenledi.

Tören ve katılımcılar

Program, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

ASKF Başkanı Bozan’ın değerlendirmesi

Programda konuşan Ahmet Bozan, amatör spora verdiği desteklerden dolayı Ali Demirçalıya teşekkür ederek, bu katkıların sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Konuşmanın ardından Başkan Bozan, Başkan Demirçalı’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

Başkan Demirçalı'nın sözleri ve destek planı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise amatör sporun ve gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Amatör spor kulüplerimize verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Yılda iki defa olmak üzere benzer nakdi katkıları sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Destek tutarı

Program kapsamında, toplam 1 milyon TL tutarında temsili çek, törene katılan amatör spor kulüplerinin yöneticilerine takdim edildi.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YÖNELİK NAKDİ DESTEK...

YÜREĞİR BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YÖNELİK NAKDİ DESTEK PROGRAMI DÜZENLEDİ.

YÜREĞİR BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YÖNELİK NAKDİ DESTEK...

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Belediyesi'nden Amatör Spora 1 Milyon TL Destek
2
Erdem Koleji Gaziantep Okçuluk Kurtuluş Kupası’nda Zirveye Çıktı
3
Bodrum Gündoğan Hokey Takımı 1. Lige Yükseldi
4
Taner Fikret Saral’dan Beşiktaş’a Sert Açıklama
5
Siverek Kadınspor, Erzincan Gençler Gücü'nü 10-0 Yendi
6
Savaş Akgün, Söğütspor'la İlk Antrenmanına Çıktı
7
Emir Perçin, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor