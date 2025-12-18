Yüreğir Belediyesi'nden Amatör Spora 1 Milyon TL Destek

Adana’nın Yüreğir Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik olarak toplam 1 milyon TL tutarında nakdi destek programı düzenledi.

Tören ve katılımcılar

Program, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin yöneticileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

ASKF Başkanı Bozan’ın değerlendirmesi

Programda konuşan Ahmet Bozan, amatör spora verdiği desteklerden dolayı Ali Demirçalıya teşekkür ederek, bu katkıların sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Konuşmanın ardından Başkan Bozan, Başkan Demirçalı’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

Başkan Demirçalı'nın sözleri ve destek planı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise amatör sporun ve gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Amatör spor kulüplerimize verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Yılda iki defa olmak üzere benzer nakdi katkıları sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Destek tutarı

Program kapsamında, toplam 1 milyon TL tutarında temsili çek, törene katılan amatör spor kulüplerinin yöneticilerine takdim edildi.

