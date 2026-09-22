Adana'da turfanda pamuk hasadı başladı, çiftçiler destek artışı istiyor

Adana'da turfanda pamuk hasadı başladı

Bir zamanlar pamuk ağalarıyla anılan Adana'da, Türkiye'nin ilk turfanda pamuk hasadı Karataş kıyı kesimlerinde başladı. Bölgedeki yağışlar rekolteyi yükseltti; pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayine, linteriyle kağıt sanayine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Adana, üretimde Türkiye'de beşinci sırada yer alıyor. Ancak Çukurova'da ürün çeşitliliğinin artması, pamuk fiyatlarının düşmesi ve girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bu yıl pamuk ekim alanı 58 bin dönüme geriledi. İlde bu sezon pamuktan yaklaşık 230 bin ton rekolte bekleniyor.

ekim alanları ve üretim dinamikleri:

Çukurova bölgesinde bazı çiftçiler tarlalarında sadece pamuk yetiştiriyor; başka ürünün yetişmediği çorak alanlarda ekim yapılıyor. Bu durum, ekim alanlarının daralmasına rağmen belirli bölgelerde pamuk üretiminin sürdürülmesine neden oluyor. Bölge çiftçileri, güncel piyasa koşullarında pamuğun kilogramının 40 liradan alıcı bulduğunu; tarladan dönüme sağlanacak ortalama verimin 400 kilogram civarında öngörüldüğünü belirtiyor.

çiftçilerin beklentisi ve destek talebi:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sırasında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, iç piyasa pamuk fiyatlarının dünya pamuk fiyatlarına bağlı olduğunu ve dönüme bin 652 lira destek verildiğini söyledi. Doğan, "Bu verilen desteğin daha çok artırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğan, Karataş ve Ceyhan bölgelerinde buğday ve ayçiçeğinin yetişmediğini vurgulayarak, iki yıl üst üste aynı ürünü eken çiftçilere üçüncü yılda destek verilememesinin bölgede adaletsizlik yarattığını, bu nedenle pozitif ayrım talep ettiklerini belirtti.

Doğan ayrıca gelir hesaplamasına dikkat çekti: "Buradan çiftçimiz 400 kilogram ürün beklemekte. Dönüme 15 bin lira maliyeti var. Çiftçimiz buradan 400 kilogram aldığında şu andaki piyasa fiyatları 40 lira ve 16 bin lira yapıyor. Ancak çiftçimiz verilen destek kadar para kazanıyor." Bu sözler, çiftçilerin desteklerin artırılmasını neden talep ettiklerini özetliyor.

BİR ZAMANLAR PAMUK AĞALARIYLA ÜNLÜ, BEYAZ ALTIN DİYARI ADANA’DA TÜRKİYE’NİN İLK TURFANDA PAMUK HASADI BAŞLADI.