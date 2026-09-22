Kayseri canlı hayvan pazarı şap riskiyle geçici olarak kapatıldı

Kapanış kararı ve gerekçesi:

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, şap hastalığı nedeniyle Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin geçici süreyle kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler ile uygulamaya konulan koruyucu tedbirlerin bu kararın temelini oluşturduğu ifade edildi.

Yeniden açılma süreci ve kamuya çağrı:

Pazar yerinin tekrar faaliyete geçeceği tarihin, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve vereceği izin doğrultusunda belirleneceği, gelişmenin KTB tarafından üyeler ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağı belirtildi. Başkan Bağlamış, üyeler ve vatandaşların yalnızca yetkili kurumlar ile Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılacak resmî duyuruları takip etmelerini önemle rica etti.

Alım-satım ve pazar içi lojistik işlemlerinin geçici olarak durdurulması, üretici ve alıcılar için kısa vadeli düzenlemeler getirebilir; bu süreçte bilgi akışının sağlanması ve resmi açıklamaların izlenmesi öncelikli olacak. Kapanış süresince uygulanacak koruyucu tedbirlerin hedefi, hastalığın yayılımını engellemek ve hayvan sağlığını korumaktır.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAYSERİ TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZAR YERİ'NİN GEÇİCİ SÜRE İLE KAPATILDIĞINI BİLDİRDİ.