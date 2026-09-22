Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,8454 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.850,27 -0,44%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 100,39 +0,05%
--°

Kayseri canlı hayvan pazarı şap riskiyle geçici olarak kapatıldı

Kayseri Ticaret Borsası, şap hastalığı riski nedeniyle Canlı Hayvan Pazar Yeri'ni geçici süreyle kapattı; yeniden açılma yetkili kurumların değerlendirmesine bağlı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri canlı hayvan pazarı şap riskiyle geçici olarak kapatıldı

Kapanış kararı ve gerekçesi:

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, şap hastalığı nedeniyle Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin geçici süreyle kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler ile uygulamaya konulan koruyucu tedbirlerin bu kararın temelini oluşturduğu ifade edildi.

Yeniden açılma süreci ve kamuya çağrı:

Pazar yerinin tekrar faaliyete geçeceği tarihin, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve vereceği izin doğrultusunda belirleneceği, gelişmenin KTB tarafından üyeler ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağı belirtildi. Başkan Bağlamış, üyeler ve vatandaşların yalnızca yetkili kurumlar ile Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılacak resmî duyuruları takip etmelerini önemle rica etti.

Alım-satım ve pazar içi lojistik işlemlerinin geçici olarak durdurulması, üretici ve alıcılar için kısa vadeli düzenlemeler getirebilir; bu süreçte bilgi akışının sağlanması ve resmi açıklamaların izlenmesi öncelikli olacak. Kapanış süresince uygulanacak koruyucu tedbirlerin hedefi, hastalığın yayılımını engellemek ve hayvan sağlığını korumaktır.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE...

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ, ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KAYSERİ TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZAR YERİ'NİN GEÇİCİ SÜRE İLE KAPATILDIĞINI BİLDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı
images

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlan...
images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği