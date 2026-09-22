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Kayseri canlı hayvan pazarı şap riskine karşı tedbir amaçlı durduruldu

Kayseri Ticaret Borsası, şap vakalarına karşı hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Canlı Hayvan Pazar Yerini geçici süreyle kapattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri canlı hayvan pazarı şap riskine karşı tedbir amaçlı durduruldu

Kayseri canlı hayvan pazarı geçici süreyle kapatıldı

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla geçici süreyle faaliyete kapatıldığı bildirildi.

Alınan tedbirlerin kapsamı:

Açıklamada, kararın ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucu alındığı ve uygulamaya konulan koruyucu tedbirler kapsamında pazar yerinin kapatıldığı vurgulandı. Kararın temel gerekçesi olarak hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi gösterildi.

Yeniden açılma ve bilgilendirme:

Pazar yerinin yeniden faaliyete geçeceği tarihin, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve vereceği izin doğrultusunda belirleneceği; bu tarihin üyeler ve kamuoyuna ayrıca duyurulacağı kaydedildi. Açıklamada, üyelerden ve vatandaşlardan yalnızca yetkili kurumlar ile Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılacak resmî duyuruların takip edilmesi istendi.

KAYSERİ TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZAR YERİ, ŞAP HASTALIĞINA KARŞI HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI...

KAYSERİ TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN PAZAR YERİ, ŞAP HASTALIĞINA KARŞI HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE HASTALIĞIN YAYILMASI AMACIYLA GEÇİCİ SÜRE KAPATILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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