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Edirne'de koordineli operasyonda anne ve oğul 31 yıla yakın hapis cezasıyla teslim oldu

İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve asayiş birimlerinin koordineli çalışmasıyla Edirne'de, toplam 31 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne ve oğlu yakalandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:24

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de koordineli operasyonda anne ve oğul 31 yıla yakın hapis cezasıyla teslim oldu

Operasyon ve yakalama:

Edirne'de kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi tespit edilerek yakalandı.

Suçlamalar ve kesinleşen cezalar:

Yakalanan şahıslardan birinin; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 20 yıl 1 ay 7 gün ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Diğer şahsın ise Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı. Bu cezalar birleştirildiğinde toplamda 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasına ulaşıyor.

Adli süreç ve teslim:

Yapılan incelemelerde yakalanan iki kişinin anne ve oğul olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aranan şahıslar, adli mercilere teslim edilmek üzere Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Polis yetkilileri, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

EDİRNE&#039;DE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI VE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN...

EDİRNE'DE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI VE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ TOPLAM 31 YIL 5 AY 13 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ANNE VE OĞLU, POLİS EKİPLERİNİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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