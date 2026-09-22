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Fidan New York'ta MIKTA dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta MIKTA Dışişleri Bakanları 30. Toplantısı'na katılarak temaslarını sürdürdü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Fidan New York'ta MIKTA dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Fidan New York'ta MIKTA toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta temaslarını sürdürüyor.

Toplantı bağlamı:

Bakan Fidan, New York'ta düzenlenen MIKTA Dışişleri Bakanları 30. Toplantısı'na katıldı. Toplantı, tarafların uluslararası gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bir çerçeve sundu.

Temasların sürdürülebilirliği:

Katılım, Türkiye'nin çok taraflı diplomasiye verdiği önemi yansıtıyor; Fidan'ın New York'taki görüşmeleri ve temasları resmi program çerçevesinde devam etmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURULU YÜKSEK DÜZEYLİ HAFTASI...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURULU YÜKSEK DÜZEYLİ HAFTASI MARJINDA MIKTA DIŞİŞLERİ BAKANLARI 30. TOPLANTISI’NA KATILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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