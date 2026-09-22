Fidan New York'ta MIKTA dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Fidan New York'ta MIKTA toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta temaslarını sürdürüyor.
Toplantı bağlamı:
Bakan Fidan, New York'ta düzenlenen MIKTA Dışişleri Bakanları 30. Toplantısı'na katıldı. Toplantı, tarafların uluslararası gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bir çerçeve sundu.
Temasların sürdürülebilirliği:
Katılım, Türkiye'nin çok taraflı diplomasiye verdiği önemi yansıtıyor; Fidan'ın New York'taki görüşmeleri ve temasları resmi program çerçevesinde devam etmektedir.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURULU YÜKSEK DÜZEYLİ HAFTASI MARJINDA MIKTA DIŞİŞLERİ BAKANLARI 30. TOPLANTISI’NA KATILDI.
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