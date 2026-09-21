Alanya'da ALKÜ uygulama anaokulu yeni döneme başladı

ALKÜ uygulama anaokulu'nda 2026-2027 dönemi başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesindeki ALKÜ Uygulama Anaokulu, akademisyen rehberliğinde yürütülen eğitim süreçleri, uzman eğitim kadrosu ve oyun temelli öğrenme yaklaşımıyla 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılına başladı. Okul, üniversitenin akademik birikimini okul öncesi eğitimle buluşturarak miniklerin keşif ve öğrenme yolculuğuna eşlik ediyor.

uyum süreci ve güvenli ortam:

Yeni dönemde uyum çalışmalarıyla öğrencilerin eğitim ortamını tanımaları, öğretmen ve arkadaşlarıyla güven ilişkisi kurmaları ile okul rutinlerine alışmaları amaçlandı. Bu süreç, çocukların kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri bir öğrenme ortamına geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ailelerin sürece aktif katılımı teşvik edilerek ev-okul iş birliğinin güçlendirilmesine önem veriliyor.

üniversite desteğiyle bütüncül eğitim:

Uygulama anaokulu, üniversitenin akademik bilgi birikimini okul öncesi eğitimle entegre ederek bilimsel temellere dayalı bir program sunuyor. Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ilkeleri doğrultusunda bilişsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerinin bütüncül biçimde ele alınmasına öncelik veriliyor. Değerler eğitimi kapsamında sevgi, saygı, sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi tutumların günlük deneyimler içinde kazandırılması amaçlanıyor.

etkinlikler ve öğrenme yaklaşımı:

Günlük programlar oyun, bilim, doğa, sanat, hareket, yabancı dil ve teknoloji etkinliklerini bir araya getiriyor. Bu etkinliklerle çocukların merak etmeleri, soru sormaları, keşfetmeleri ve üreterek öğrenmeleri destekleniyor. Eğitim anlayışı, yalnızca bilgi aktarmayı değil; merak, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerilerin gelişimini de merkeze alıyor.

müdürün değerlendirmesi ve hedefler:

ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Şeker, yeni dönemde çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissedecekleri, merak ve keşfi besleyen bir öğrenme ortamı sağlama hedefinde olduklarını belirtti. Şeker, oyun ve deneyim temelli öğrenmenin çocukların çok yönlü gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Okul, üniversite güvencesinde sunduğu nitelikli eğitim ortamı, akademisyen rehberliği ve çocuk merkezli yaklaşımıyla miniklerin oyunla öğrenen, keşfeden ve geleceğe hazırlanan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edecek.

ALKÜ UYGULAMA ANAOKULU, AKADEMİSYEN REHBERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM SÜREÇLERİ, UZMAN EĞİTİM KADROSU VE OYUN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMIYLA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI.