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Ayancık'ta yoğun yağış yolları ve esnafı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin sarı kod uyarısından sonra Ayancık'ta etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine, yol çökmelerine ve ulaşım kesintilerine yol açtı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:01

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 00:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Ayancık'ta yoğun yağış yolları ve esnafı olumsuz etkiledi

Ayancık'ta yağışın etkileri hissedildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda ciddi su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı sonrası başlayan yağışın ardından özellikle alçak kesimlerde ve düşük kotlu sokaklarda su birikintileri oluştu; bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaşan su gözlendi.

yerel müdahaleler ve vatandaş tepkisi:

Yağmur sırasında tıkanan yağmur suyu giderlerini açmak için müdahale eden vatandaşlar görüldü. Bir kişinin el yordamıyla gider kapağını açarak biriken suyun tahliyesini sağlaması, bölgedeki kısa süreli su tahliyesinde kolaylaştırıcı oldu. Panayır alanındaki esnaf da yağıştan etkilendi ve iş yerlerinde su birikintileri nedeniyle güçlük yaşandı.

altyapı hasarları ve ulaşımda aksama:

Yağışın etkisiyle bazı yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi; bir bölgede taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü. Bu durum sürücüler ve yayalar için ulaşımda güçlükler oluşturdu. İlçede taşkın riski taşıyan noktalarda altyapı zafiyetleri ortaya çıkarken, yetkililerin ve vatandaşların ilave önlemler alması gerektiği gözlendi.

Genel olarak sağanak, kısa sürede yerel yaşamı olumsuz etkiledi; su birikintileri, yol hasarları ve esnafın zarar görmesi, günlük akışı bozdu. Bölge halkı, meteoroloji uyarılarına dikkat ederek dikkatli olmaya davet edildi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İLÇENİN BAZI NOKTALARINDA SU...

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE İLÇENİN BAZI NOKTALARINDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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