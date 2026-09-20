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Aydınlı öğrencilerin RitimAI projesi TEKNOFEST finaline yükseldi

Aydın Lisesi öğrencileri danışmanlarıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli EKG projesi RitimAI ile 4 bin takımı geride bırakarak TEKNOFEST finaline kaldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydınlı öğrencilerin RitimAI projesi TEKNOFEST finaline yükseldi

RitimAI ile ilk 30'a yükseliş:

Aydın Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri RitimAI projesiyle TEKNOFEST 2026 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda büyük bir başarı elde etti. Yaklaşık 4 bin takım arasından sıyrılarak yarışmanın ilk 30 ekibi arasına giren ekip, Türkiye finaline kalmayı başardı.

Projede yapay zeka destekli EKG analizi ile mobil sağlık teknolojilerinin bir araya getirildiği belirtiliyor. Ekip, geliştirdikleri sistemin EKG verilerini yapay zeka algoritmalarıyla değerlendirme sürecini jüriye anlattı ve uygulamanın sağlık alanındaki pratik kullanım potansiyelini vurguladı.

Sunum ve final süreci:

Öğrenciler final değerlendirmesi için Dicle Üniversitesi'nde projelerini jüriye sundu. Sunum boyunca hem teknik yaklaşım hem de uygulamanın saha kullanımı ve hasta bakımına katkıları üzerinde duruldu. Ekip, jüri önünde projenin dayandığı yöntemleri ve mobil entegrasyonun sağladığı avantajları aktardı.

Gelecek adımlar ve önem:

RitimAI ile Türkiye finalisti olan Aydın Lisesi ekibi, TEKNOFEST 2026 kapsamında yapılacak final değerlendirmesine katılacak. Bu başarı, lisans düzeyindeki eğitim ortamlarında yapay zeka ve sağlık teknolojilerinin uygulanabilirliğini göstermesi açısından dikkat çekiyor ve öğrencilerin teknoloji odaklı projelerdeki yetkinliklerini öne çıkarıyor.

AYDIN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ “RİTİMAI” PROJESİ, TEKNOFEST 2026 SAĞLIKTA YAPAY ZEKA...

AYDIN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ “RİTİMAI” PROJESİ, TEKNOFEST 2026 SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI’NDA 4 BİN TAKIM ARASINDAN İLK 30’A GİREREK TÜRKİYE FİNALİNE KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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