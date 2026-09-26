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Ayvalık'ta tavada kızgın yağın tutuşması üst kat dairesinde yangına yol açtı

Ayvalık'ta 5 katlı binanın en üst katındaki dairede, kızgın yağa su dökülmesi üzerine çıkan yangın kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ayvalık'ta tavada kızgın yağın tutuşması üst kat dairesinde yangına yol açtı

Olayın gelişimi:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Olay, Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi İlk Kurşun Kooperatifi Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre yangın, ev sahibinin küçük piknik tüpü kullanarak yemek yaptığı sırada tavada bulunan yağın alev alması ve üzerine su dökülmesi sonucu başladı. Su ile temas eden kızgın yağın alevleri büyüttüğü belirtildi.

Müdahale ve hasar:

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaşarak alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürüldükten sonra yapılan tespitlerde, can kaybı ve yaralanma olmadığı; ancak dairede ciddi maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı:

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığını bildirdi. Olayla ilgili iddialar ve teknik bulgular değerlendirilerek resmi bir rapor hazırlanacak.

AYVALIK’TA KIZGIN YAĞA SU DÖKÜLÜNCE YANGIN ÇIKTI

AYVALIK’TA KIZGIN YAĞA SU DÖKÜLÜNCE YANGIN ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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