Mazıdağı'nın Karasu vadisi: su, şelale ve yürüyüş rotası havadan görüntülendi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Karasu Çayı ve vadisi, dronla kaydedilerek havadan görüntülendi. Bölge, Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerinde bulunuyor ve vadi yatağı boyunca sıralanan ağaçlar ile irili ufaklı şelaleler kayıtlarda dikkat çekiyor.

Havadan görünüm:

Dron görüntülerinde vadi boyunca uzanan ağaç sıraları, farklı büyüklükteki şelaleler ve renkli bitki örtüsü öne çıkıyor. Kayıtlarda ayrıca su ve kuş seslerinin eşlik ettiği bir doğa atmosferi de görselleştirilmiş; yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş güzergahı ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor.

Ziyaretçi deneyimi:

Karasu Çayı ve vadisi, şelaleleri ve zengin bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor. Bölge, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor ve kısa veya uzun yürüyüş rotalarıyla tabiat gezileri için tercih ediliyor.

MAZIDAĞI İLÇESİNDE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN KARASU ÇAYI VE VADİSİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.