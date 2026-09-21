Bulancak'ta 12 derslik yunus emre ilkokulu son aşamaya geldi

İl Özel İdaresi, eğitim yatırımlarını önceliklendiriyor

Giresun İl Özel İdaresi, kırsal altyapı ve ulaşım çalışmalarının yanı sıra eğitim altyapısına yapılan yatırımları da yakından takip ediyor. Bu çerçevede Bulancak ilçesinde inşa edilen yeni ilkokul projesinde önemli bir mesafe kat edildi.

Projenin son aşaması:

Bulancak'taki 12 derslikli Yunus Emre İlkokulu Projesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Yapım ve kontrolörlük süreçleri, İl Özel İdaresi personeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Planlandığı şekilde tamamlanmasının ardından okulun öğrencilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

Yatırım ve koordinasyon:

Okul inşaatı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan KDV hariç yaklaşık 51 milyon 500 bin liralık yatırım bütçesiyle hayata geçiriliyor. İl Özel İdaresi, sadece ulaşım ve altyapı projelerinin değil, aynı zamanda eğitim alanındaki yatırımların da takip ve koordinasyonunda rol alarak proje süreçlerinin sağlıklı ilerlemesini sağlıyor.

Yerel yönetimin koordinasyonunda yürütülen bu tür yatırımların, öğrencilerin daha modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmasına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, inşaatın planlanan takvime uygun şekilde tamamlanması için denetim ve iş takibi çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi'nin eğitim yatırımlarına verdiği önemin, bölgedeki okulların fiziki kapasitesinin artması ve eğitim kalitesinin desteklenmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Yunus Emre İlkokulu'nun açılmasıyla birlikte Bulancak'taki eğitim altyapısında somut bir iyileşme hedefleniyor.

BULANCAK İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 12 DERSLİKLİ YUNUS EMRE İLKOKULU PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARIN SON AŞAMAYA GELDİĞİ BİLDİRİLDİ.