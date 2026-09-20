Erdek'te zeytin hasadı öncesi bahçe yollarında kapsamlı bakım

Erdek'te hasat hazırlığı: bahçe yollarına müdahale

Erdek ilçesinde yaklaşan zeytin hasadı öncesinde, tahribata uğrayan bahçe yollarında bakım ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürülen müdahalelerle üreticilerin zeytin bahçelerine güvenli ve kesintisiz ulaşımı hedefleniyor.

Çalışmanın yapıldığı noktalar:

Yerel ekipler, çalışmalar kapsamında Oduncu Yolu mevkisi, Pulakez mevkisi ve Karşıyaka Mahallesi'nde tahribata uğrayan bahçe yollarında düzenleme yaptı. Bu noktalarda yol yüzeyleri onarılarak geçiş kolaylaştırıldı.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Ekipler, hasat döneminde üreticilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması amacıyla benzer düzenleme çalışmalarını diğer kritik noktalarda da sürdürüyor. Yetkililer, çalışmaların planlı şekilde tamamlanmasının üreticilerin zamanında ve verimli bir hasat yapmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

ERDEK’TE ZEYTİN HASADI ÖNCESİ BAHÇE YOLLARINA BAKIM