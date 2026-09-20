Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0181 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.899,55 -0,58%
EUR/USD 1,1485 -0,05%
Brent Petrol 99,06 -0,23%
--°

Erdek'te zeytin hasadı öncesi bahçe yollarında kapsamlı bakım

Erdek'te zeytin hasadı öncesi, üreticilerin bahçelere erişimini sağlamak amacıyla tahrip olmuş bahçe yollarında bakım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erdek'te zeytin hasadı öncesi bahçe yollarında kapsamlı bakım

Erdek'te hasat hazırlığı: bahçe yollarına müdahale

Erdek ilçesinde yaklaşan zeytin hasadı öncesinde, tahribata uğrayan bahçe yollarında bakım ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürülen müdahalelerle üreticilerin zeytin bahçelerine güvenli ve kesintisiz ulaşımı hedefleniyor.

Çalışmanın yapıldığı noktalar:

Yerel ekipler, çalışmalar kapsamında Oduncu Yolu mevkisi, Pulakez mevkisi ve Karşıyaka Mahallesi'nde tahribata uğrayan bahçe yollarında düzenleme yaptı. Bu noktalarda yol yüzeyleri onarılarak geçiş kolaylaştırıldı.

Amaç ve devam eden çalışmalar:

Ekipler, hasat döneminde üreticilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması amacıyla benzer düzenleme çalışmalarını diğer kritik noktalarda da sürdürüyor. Yetkililer, çalışmaların planlı şekilde tamamlanmasının üreticilerin zamanında ve verimli bir hasat yapmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

ERDEK’TE ZEYTİN HASADI ÖNCESİ BAHÇE YOLLARINA BAKIM

ERDEK’TE ZEYTİN HASADI ÖNCESİ BAHÇE YOLLARINA BAKIM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı
images

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor
images

Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni
images

Su samuru Çarşamba Çayı'nda ilçe sakinlerini sevindirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı