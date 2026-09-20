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Kırkağaç'ta gece seferi kaza ile sona erdi: 18 yaralı

Pamukkale Turizm otobüsünün Manisa-Balıkesir kara yolunda yoldan çıkması sonucu 18 kişi yaralandı; tedavileri Soma, Akhisar ve Balıkesir'de sürüyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırkağaç'ta gece seferi kaza ile sona erdi: 18 yaralı

kaza anı ve olay yeri müdahalesi:

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü Denizli'den İstanbul istikametine seyir halindeyken gece saat 02.30 sıralarında Manisa-Balıkesir kara yolunun Fırdanlar Rampası mevkiinde kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta görevli 2 şoför ve 1 muavin ile 39 yolcudan 18'i kazada yaralandı. Kazanın meydana geldiği noktada ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralıları hızlıca ambulanslara alarak sevk işlemlerini başlattı.

yaralıların tedavi süreci ve sağlık durumları:

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Soma ve Akhisar ilçelerindeki devlet ve özel hastaneler ile Balıkesir Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan ilk kontroller ve tedavilerin ardından 6 yaralının taburcu edildiği; diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

yolcuların yolculuğa devamı ve adli süreç:

Kazada yara almadan kurtulan diğer yolcular için Balıkesir'den tahsis edilen ikame araç gönderilerek yolculuklarına devam etmeleri sağlandı. Olayla ilgili olarak Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatıldı ve kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE YOLCU OTOBÜSÜNÜN YOLDAN ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 18 KİŞİ...

KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE YOLCU OTOBÜSÜNÜN YOLDAN ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 18 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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