Sinop'ta Saraydüzü ilçe merkezine inen ayı park halindeki araçların arasında görüntülendi
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerasına takıldı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi ve kısa sürede dikkat çekti.
görüntülerin içeriği:
Görüntülerde ayının araçların arasında ilerlediği ve sokakta sakin bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Park halindeki araçların arasında rahatça dolaşması, çevredeki gözlemcilerin cep telefonuyla kayıt yapmasına yol açtı.
vatandaşların kaydı:
Kaydı yapan kişinin çektiği videoda ayının farklı açılardan ilerleyişi yer alıyor. Paylaşılan görüntü haberleştirilirken, haberde yaralanma veya maddi hasara dair bir bilgi yer almadı; olay çevrede merak uyandırdı.
Sinop'ta ayı araçların arasında dolaştı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!