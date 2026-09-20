Sinop'ta Saraydüzü ilçe merkezine inen ayı park halindeki araçların arasında görüntülendi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerasına takıldı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi ve kısa sürede dikkat çekti.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde ayının araçların arasında ilerlediği ve sokakta sakin bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Park halindeki araçların arasında rahatça dolaşması, çevredeki gözlemcilerin cep telefonuyla kayıt yapmasına yol açtı.

vatandaşların kaydı:

Kaydı yapan kişinin çektiği videoda ayının farklı açılardan ilerleyişi yer alıyor. Paylaşılan görüntü haberleştirilirken, haberde yaralanma veya maddi hasara dair bir bilgi yer almadı; olay çevrede merak uyandırdı.

Sinop'ta ayı araçların arasında dolaştı