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Sinop'ta Saraydüzü ilçe merkezine inen ayı park halindeki araçların arasında görüntülendi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece ilçe merkezine inen ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken bir vatandaş tarafından cep kamerasıyla kaydedildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sinop'ta Saraydüzü ilçe merkezine inen ayı park halindeki araçların arasında görüntülendi

Sinop'ta Saraydüzü ilçe merkezine inen ayı park halindeki araçların arasında görüntülendi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerasına takıldı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi ve kısa sürede dikkat çekti.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde ayının araçların arasında ilerlediği ve sokakta sakin bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Park halindeki araçların arasında rahatça dolaşması, çevredeki gözlemcilerin cep telefonuyla kayıt yapmasına yol açtı.

vatandaşların kaydı:

Kaydı yapan kişinin çektiği videoda ayının farklı açılardan ilerleyişi yer alıyor. Paylaşılan görüntü haberleştirilirken, haberde yaralanma veya maddi hasara dair bir bilgi yer almadı; olay çevrede merak uyandırdı.

Sinop&#039;ta ayı araçların arasında dolaştı

Sinop'ta ayı araçların arasında dolaştı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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