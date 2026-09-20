Gözler güvenlik kameralarında: Geyve'de belediye müdürü ve mimar arasındaki kavganın yeni görüntüleri

Geyve'de sokak ortasında çıkan kavgaya ait yeni görüntüler

Geçtiğimiz hafta Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ile haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, fiziki müdahaleyle sonuçlandı.

olayın gelişimi:

Kavgaya ilişkin ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki muayenesinin ardından darp raporu alan mimar, söz konusu kişiler hakkında emniyete giderek resmî şikayette bulundu. İsimler ve temel ayrıntılar kaynak beyanına uygun şekilde korunmuştur.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtları, tartışmanın kavgaya dönüşme anını gösteriyor. Görüntülerde tarafların konuştuğu, B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya çalıştığı, ardından S.A. ve M.A.'nın peşinden gelmesi, itişmelerin başlaması ve B.Ü.'nün yere düşmesi yer alıyor. Kayıtlarda yerde yatan mimarın başına bir darbe daha alındığı ve çevredeki vatandaşların olayı ayırmaya çalıştığı anlar da dikkat çekiyor.

Görüntülerin açıklanması, olayın aydınlatılmasında güvenlik kamerası kayıtlarının rolünü bir kez daha öne çıkarıyor. Resmî makamların müdahalesi ve mağdurun şikayeti sonrası yürütülecek soruşturma, olayın detaylarını kesinleştirecektir.

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE BİR MİMAR İLE GEYVE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ VE HARİTACI AĞABEYİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ. O ANLARIN YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.