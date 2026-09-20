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Gece yarısı kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi

Malatya'da 06 AG 3817 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybedip Özalper Mahallesi'nde konteyner iş yerine girdi; iki iş yerinde hasar, bir yaralı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gece yarısı kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi

Gece yarısı kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki konteyner iş yerlerine girerek maddi hasara yol açtı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Tevhid Sokak'ta saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. 06 AG 3817 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu konteyner iş yerlerine daldı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayda 2 iş yerinde hasar oluştu, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KONTEYNER İŞYERİNE GİRDİ: 1 YARALI

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KONTEYNER İŞYERİNE GİRDİ: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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