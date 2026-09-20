Gece yarısı kontrolden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki konteyner iş yerlerine girerek maddi hasara yol açtı.
Kaza ayrıntıları:
Kaza, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Tevhid Sokak'ta saat 23.45 sıralarında gerçekleşti. 06 AG 3817 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu konteyner iş yerlerine daldı.
Müdahale ve soruşturma:
Olayda 2 iş yerinde hasar oluştu, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KONTEYNER İŞYERİNE GİRDİ: 1 YARALI
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