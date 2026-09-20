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Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO gündeminde mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kopenhag'daki NATO toplantısında SACEUR, ABD yardımcısı ve mevkidaşlarıyla bölgesel savunma konularını ele aldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO gündeminde mevkidaşlarıyla görüştü

Genelkurmay başkanı selçuk bayraktaroğlu'nun temasları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Kopenhag'da yer aldı. Zirve çerçevesinde Orgeneral Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı ile Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

görüşmelerin kapsamı:

İkili temaslarda öncelikli olarak ikili ilişkiler üzerinde duruldu; ayrıca toplantılarda bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Görüşmeler, taraflar arasında koordinasyon, bilgi paylaşımı ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesi amacıyla yürütüldü.

toplantının önemi:

Böylesi NATO düzeyindeki toplantılar ve ikili görüşmeler, ittifak içinde harekât kabiliyetinin ve hazırlığın sürdürülmesine katkı sağlıyor. Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Kopenhag temasları, Türkiye'nin müttefiklerle eşgüdümünü güçlendirmeye yönelik diplomatik ve askeri işbirliği çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Toplantıdaki görüşmelerin içeriği ve katılımcı listesi, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun bildirildiği şekilde ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik meseleleri ekseninde gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka&#039;da düzenlenen NATO Askerî Komite...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askerî Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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