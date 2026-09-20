Batman'da jandarmadan miniklere eğitim ve eğlence buluşması

İlköğretim Haftası'nda jandarma ve öğrenciler bir araya geldi

Batman İl Jandarma Komutanlığı personeli, yeni eğitim-öğretim yılının coşkusunu yaşatmak amacıyla Gültepe İlkokulu öğrencileriyle anlamlı bir program düzenledi. Etkinlik hem eğitici hem de görsel olarak zengin içeriklerle miniklere unutulmaz anlar sundu.

Eğitim ve görsel tanıtımlar:

Program kapsamında öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Tim Jandarma" çizgi filmini ilgiyle izledi. Gösterimin ardından uzman ekipler tarafından öğrencilere trafik kuralları, temel güvenlik ve kişisel emniyet konularında bilgilendirmeler yapıldı; sunulan bilgiler yaş gruplarına uygun ve etkileşimli yöntemlerle aktarıldı.

Araç tanıtımı ve canlı gösteriler:

Etkinliğin en heyecanlı bölümlerinden biri, jandarma birliklerinin getirdiği jandarma zırhlı araçlarının tanıtımı oldu. Ayrıca görev köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri, öğrencilerin merakını arttırdı ve bolca alkış topladı. Çocuklar, gösterileri mutluluk ve dikkatle takip ederek günün keyfini çıkardı.

Organizasyon, hem miniklerin güvenlik bilincini pekiştirmeyi hem de okula başlama heyecanını paylaşmayı hedefledi. Katılım gösteren öğrenciler ve öğretmenler etkinliği olumlu karşıladı; jandarma personeli çocuklarla kurdukları sıcak iletişimle unutulmaz bir gün oluşturdu.

BATMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, İLKÖĞRETİM HAFTASI DOLAYISIYLA GÜLTEPE İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE ANLAMLI BİR ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ.