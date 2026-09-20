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Rumeli İskelesi akşamları amatör balıkçılarla hareketleniyor

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Rumeli İskelesi akşamları amatör balıkçıların buluşma noktası; bazıları avını paylaşıyor, bazıları sessizliği seçiyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Rumeli İskelesi akşamları amatör balıkçılarla hareketleniyor

İskele akşam mesaisinde dolup taşıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde akşam serinliğinde Rumeli İskelesi, oltalarını kapan amatör balıkçıların buluşma noktası oluyor. Vatandaşlar hem balık tutmak için denize oltalarını atıyor hem de günün stresini sahil kenarında sohbet ederek geride bırakıyor.

Hobi, paylaşım ve sakinlik:

İskeledeki balıkçılar çoğunlukla erkeklerden oluşsa da zaman zaman kadınlar da oltasını alıp katılıyor. Kimi tuttuğu balığı evine götürüyor, kimi arkadaşlarıyla paylaşıyor, kimi ise saatlerce deniz kenarında oturarak sessizliğin tadını çıkarıyor. İskelede oluşan arkadaşlık ve yardımlaşma ortamı dikkat çekiyor; tutulan avlar bazen yem olarak dağıtılıyor.

Deneyim ve uyarılar:

Nalan Nalbantlar, emekli hemşire, balık tutmaya hobi olarak başladığını ve yaklaşık 10 yıldır oltasını denize attığını söylüyor. Kumbağ'dan NATO Limanı'na kadar Tekirdağ sahilinde balık tuttuğunu belirten Nalbantlar, bölgede balık sirkülasyonunun azaldığını vurguluyor ve bunun nedenini balıkların beslenme ve yumurtlama alanlarının yok olmasına bağlıyor.

Nalbantlar kıyıya yakın bölgelere ağ atılmasının balıkların sahile yaklaşmasını engellediğini ifade ediyor ve beslenme ile üreme için yapay veya doğal yuvaların oluşturulması gerektiğini öneriyor. Önerisinde gemi iskeleti, vagon, araç iskeleti veya beton bariyerler gibi yapıların kıyı yakınlarına döşenmesi gerektiğini belirtiyor.

İskelede yaşam ve beklentiler:

Nalbantlar iskeledeki ortamın sosyal yönüne dikkat çekiyor; çoğunlukla emeklilerin bulunduğu bu mekânda akşam gelen çalışanların da katıldığı, herkesin birbirine yardımcı olduğu bir düzen oluştuğunu aktarıyor. Avını arkadaşlarla paylaşan balıkçılar yardımlaşmayı önemsiyor.

Yaklaşık bir saattir oltasıyla bekleyen Kemal Topçu ise balık tutmayı stres atmanın bir yolu olarak tanımlıyor ve nasipte ne varsa onu alacaklarını söylüyor. Akşam saatlerinde Rumeli İskelesi'nde oltalarını denize bırakan amatör balıkçılar, hem av peşinde hem de deniz kenarında sohbet ederek renkli görüntüler oluşturuyor.

AMATÖR BALIKÇILAR, RUMELİ İSKELESİ’NE AKIN EDEREK HEM BALIK TUTUYOR HEM DE GÜNÜN STRESİNİ...

AMATÖR BALIKÇILAR, RUMELİ İSKELESİ’NE AKIN EDEREK HEM BALIK TUTUYOR HEM DE GÜNÜN STRESİNİ ATIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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