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Konyaaltı'nda istifa sonrası meclis toplantısında gerginlik

CHP’den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın katıldığı meclis toplantısında izleyicilerle sözlü tartışma çıktı; toplantı kısa süre ara verildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:04

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Konyaaltı'nda istifa sonrası meclis toplantısında gerginlik

Konyaaltı belediye meclisinde çıkan tartışma

Konyaaltı Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yönetiminde Beydağları Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarıyla başladı ve Kotan'ın CHP'de disipline sevk edilmesi ile bu sabah partisinden istifa ettiğini açıklamasına dair değerlendirmeleriyle sürerken salon içinde gerginlik yaşandı.

salonda sözlü tartışma ve ara:

Toplantıya izleyici olarak katılan CHP ve YENİ Parti mensupları ile Başkan Kotan ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında oturum kısa süreliğine ara verildi; verilen aranın ardından toplantı tekrar başladı.

Oturumda söz alan Kotan, disipline sevk ve istifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kotan, YENİ Parti'nin ilçe kongrelerine davetli olarak katılmasının ve orada 20 yılı aşkın süredir siyaset yaptığı arkadaşlarına başarı dilemesinin disiplin nedeni olduğunu söyledi. Özellikle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili kullandığı ifadeleri savundu ve 'Genel Başkanımız Özgür Özel' diyerek tepkisini dile getirdi.

kota nın savunması ve hizmet vurgusu:

Kotan, yaptığının bir protokol kuralı olduğunu belirterek, 'Bir partinin genel başkanına "Genel başkanımız" denir. Biz bağlı olduğumuz partinin ve diğer partilerin kongrelerine gideriz' dedi. Etik ve siyasetin ahlakı üzerinden yaptığı açıklamalarda, davranışının etik olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

Başkan Kotan, tüm siyasi gruplarla demokrasi çerçevesinde çalıştıklarını ve Konyaaltı'nı parti farkı gözetmeksizin yönettiklerini belirtti. Mecliste söz kesme ve masaya vurma gibi davranışlara tepki göstererek, 'Bir hatip konuşurken lafı kesilmez. Masaya vurularak konuşulmaz, zorbalık yapılmaz' dedi ve bu tür davranışlara artık izin vermeyeceğini ifade etti.

Kotan, CHP'den ayrılma kararını 'istemeyerek yaşanan yol ayrılıkları' çerçevesinde değerlendirdi ve YENİ Parti ile Özgür Özel'e 'yol açık olsun' dileklerini iletti. Ayrıca, kendisine yöneltilen suçlamaların akla ve mantığa uygun olmadığını söyledi ve göreve gelir gelmez uygulanan bazı tasarruflara ilişkin eleştirel bir duruş sergiledi.

Konuşmasını, Konyaaltı'na hizmet etme taahhüdü ve partisiz hizmet vurgusuyla sürdüren Kotan, 'Bizler, Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız. Köklerimiz bellidir' diyerek halka teşekkür etti ve 'Yolumuz açık olsun. Yeni umutlarla yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantı, verilen aranın ardından devam etti; oturumun ilerleyen bölümlerinde gerginliğin tekrar alevlenip alevlenmediğine dair toplantı tutanaklarında yer verilecektir.

CHP’NİN ‘KESİN İHRAÇ’ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİĞİ VE BU SABAH PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ...

CHP’NİN ‘KESİN İHRAÇ’ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK ETTİĞİ VE BU SABAH PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAYAN KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI CEM KOTAN’IN KATILDIĞI MECLİS TOPLANTISINDA GERGİNLİK YAŞANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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