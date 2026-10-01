Doğanşehir'de direksiyon kaybı sonrası tırla çarpışma: 4 yaralı

Doğanşehir'de otomobil ile tır çarpıştı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyreden M.A. (51) idaresindeki 44 MA 3134 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen C.Y. yönetimindeki 31 AFN 812 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Çarpışma sonrası hafif ticari araçta bulunanlar ile sürücü yaralandı. Kazada araç sürücüsü M.A. ile araçta bulunan H.A. (39), Z.M. (23) ve 2 yaşındaki M.N.C. yaralandı.

Tedavi ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı.

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