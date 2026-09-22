Mahkeme sanığa 4 yıl hapis verdi, aile karara tepki gösterdi

duruşma ve karar:

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sanık Ümitcan Uygun hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Uygun'u "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Davada ayrıca sanığın "eziyet etme" suçundan beraatine hükmedildi. Duruşma salonunda ve dosya kapsamında sunulan belgeler sonrası mahkeme, bazı suçlamalarla ilgili olarak beraat kararı verdiğini bildirdi.

mahkemenin hükmü ve hukuki çerçeve:

Mahkeme kararı, İddia ve savunma arasındaki değerlendirmeler sonucu şekillendi. Verilen 4 yıllık ceza, duruşma boyunca ele alınan "intihara teşvik" iddiasına dayanıyor; diğer suçlamalardaki delillerin yeterli bulunmaması üzerine beraat kararı verildi.

Kararın gerekçesinde ayrıntılar duruşma tutanaklarında yer alırken, mahkemenin hangi delilleri öncelikli gördüğü ve bu delillerin nasıl değerlendirildiği duruşma tutanaklarında belirtildi.

aile tepkisi:

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Esen ailesi kararın ardından tepki gösterdi. Hatun Esen kararı duygusal olarak karşıladı ve baygınlık geçirirken, baba Mehmet Esen verilen cezanın yetersiz olduğunu belirtti.

Ailenin tepkisi, kararın hem hukuki hem de vicdani açıdan tartışılmasına neden oldu; aile, adalet beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmadığını ifade etti.

Olaya ilişkin hukuki süreç ve mahkeme kararının etkileri, tarafların itiraz hakları ve bir üst mahkemeye başvuru olasılığı çerçevesinde takip edilecek.

Aleyna Çakır davasında sanığa 4 yıl hapis cezası: Aile karara tepki gösterdi