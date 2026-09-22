Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

adliye çıkışı ve ifade

Sinema ve tiyatro oyuncusu Emin Olcay, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki cezaevi ölümüne ilişkin olarak Silivri Adliyesi'ne "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi.

Olcay, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Ömer Baba" rolüyle tanındığını hatırlatarak, adliyedeki görüşmede savcıya gördüklerini ve bildiklerini anlattığını belirtti.

ne söyledi: savcılara görev düştüğünü vurguladı

Adliye çıkışında konuşan Olcay, savcılara düşen görevin ağırlığına dikkat çekti: "Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor."

Olcay ayrıca yargı sürecinde görev yapanlara yönelik takdirini dile getirerek, "Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin" ifadesini kullandı ve "İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz" diye konuştu.

sınırlı açıklama ve çekinceler

Oyuncu, adliyede verdiği ifadenin ardından daha fazla ayrıntı paylaşamayacağını belirtti: "Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem."

Olcay, ifadenin kısa sürdüğünü ve paylaşabileceği ek bir bilgi bulunmadığını da sözlerine ekledi: "Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok."

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDE ‘ÖMER BABA’ ROLÜ İLE TANINAN EMİN OLCAY