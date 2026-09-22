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Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki gündür kayıp olan 42 yaşındaki gece bekçisi Hikmet Uzuncan, Kuruca mevkiindeki ormanlık alanda ölü bulundu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan gece bekçisi Hikmet Uzuncan (42) ormanlık alanda ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Kuruca mevkiinde jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Arama çalışmaları:

Uzuncan, Devekayası mevkiindeki özel bir şirkette gece bekçisi olarak görev yapıyordu. Evli ve üç çocuk babası olan Uzuncan 2 gün önce ortadan kayboldu. En son, Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, 43 AAB 315 plakalı beyaz renkli Tofaş Şahin marka otomobiliyle görüldüğü belirtildi.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Arama çalışmalarına destek amacıyla drone kullanıldı; ekipler iz sürme ve detaylı tarama yaptı. Bugün akşam saatlerinde, Uzuncan’ın en son görüldüğü noktaya yakın ormanlık alanda yapılan aramalarda şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

İnceleme ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede detaylı çalışma yürüttü. Bölgedeki deliller toplandı ve gerekli fotoğraflama ile kayıt işlemleri yapıldı. Uzuncan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp ve jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, bulunma koşulları ve olayın oluş şekli hakkında yürütülen çalışmaların devam ettiğini, sonuçlanacak teknik ve adli incelemeler sonrasında kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 42 YAŞINDAKİ GECE BEKÇİSİ...

KÜTAHYA’NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 42 YAŞINDAKİ GECE BEKÇİSİ HİKMET UZUNCAN, ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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