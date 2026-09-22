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Masak'ın tespitiyle 619 milyon lira hareketliliği: Bodrum merkezli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

MASAK'ın 619 milyon TL'lik hesap hareketliliğini tespit etmesi üzerine Bodrum merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi; 12 şüpheli ve çok sayıda delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Masak'ın tespitiyle 619 milyon lira hareketliliği: Bodrum merkezli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum merkezli soruşturmada MASAK raporu belirleyici oldu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, MASAK analiz raporunda tespit edilen 619 milyon TL tutarındaki hesap hareketliliği üzerine soruşturma derinleştirildi. Muğla merkezli yürütülen çalışmada, usulsüz para akışının izlenmesiyle operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar Bodrum'un yanı sıra Zonguldak, Şanlıurfa, İzmir ve Adana'da yapıldı. Operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçları kapsamında suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller ve soruşturmanın durumu:

Adreslerde yapılan aramalarda, soruşturmanın iddialarını destekleyici çok sayıda belge ve materyal ele geçirildi. Aramalar sonucu bulunanlar arasında 150 sayfalık boş senet defteri, 25 doldurulmuş senet (12.340.000 TL değerinde), 2 çek (955.000 TL), 50 tabanca mermisi, 2 kılıç, 1 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 6 harici bellek kartı, 1 sözleşme, 7 alacak verecek defteri ve 18 cep telefonu yer aldı.

Soruşturma, 26 Ocak 2026 tarihinde başlatıldı ve jandarmadaki işlemleri süren 12 şüphelinin ifadesi ile delil incelemeleri devam ediyor. Cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen çalışma, MASAK raporuyla başlayan mali izleme ve saha operasyonunun birleşimiyle ilerliyor.

619 MİLYON LİRA MASAK GÖZÜNDEN KAÇMADI: BODRUM’DA DEV OPERASYON

619 MİLYON LİRA MASAK GÖZÜNDEN KAÇMADI: BODRUM’DA DEV OPERASYON

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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