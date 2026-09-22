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Melikgazi'de gençlere yönelik sosyal bilimler okulu için başvurular açıldı

Kayseri Valiliği ile Melikgazi Belediyesi ortaklığında düzenlenen Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'na 9-11. sınıf öğrencileri için başvurular 4 Ekim'e kadar açık.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Melikgazi'de gençlere yönelik sosyal bilimler okulu için başvurular açıldı

Mektep Melikgazi sosyal bilimler okulu yeni dönem kaydını başlattı

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliğiyle üçüncü yılına hazırlanan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu için başvurular başladı. Program, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik derinlemesine eğitimler sunarak gençlerin sosyal bilimler alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim içeriği ve amaçlar:

Okulda mantık, felsefe, psikoloji, sosyoloji, edebiyat, tarih, sanat ve İngilizce başta olmak üzere pek çok alanda dersler programlandı. Eğitimler yalnızca akademik başarıyı hedeflemekle kalmıyor; aynı zamanda gençlerin düşünme, sorgulama, analiz etme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Katılımcıların kültür ve sanatla bağ kurmaları, eleştirel bakış açısı kazanarak sürekli gelişen bireyler olmaları hedefleniyor.

Başvuru dönemi ve başvuru yöntemleri:

Başvurular 20 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek olup son gün 4 Ekim Pazar olarak açıklandı. Programa katılmak isteyen lise öğrencileri başvurularını şu yollarla yapabilirler:

- www.melikgazi.bel.tr üzerinden online başvuru,
- 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp ihbar hattı aracılığıyla iletişim,
- https://ulakbel.melikgazi.bel.tr/WebBasvuru/mektepmelikgazibasvuruformu#/ linki üzerinden kayıt.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu programla ilgili olarak, 'Gençlerimizin eğitimi için desteklerimiz sürüyor. Gençlerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra düşünme, sorgulama, analiz etme ve kendilerini ifade etme becerilerini kazanmalarını sağlayan nitelikli eğitimleriyle Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulumuz, üçüncü yılında da hizmet vermeye devam ediyor. Okulumuzda, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin kültür ve sanatla bağ kurabilmelerine, sorgulayan ve kendini sürekli geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan derinlemesine eğitimler veriliyor. Geleceğin düşünce liderlerinin yetiştiği okulumuza başvurular 20 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kendini geliştirmek isteyen gençlerimizi bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

Program, sosyal bilimlere ilgi duyan lise öğrencileri için kapsamlı bir öğrenme ortamı sunuyor ve katılımcıların eleştirel düşünme yetilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Başvuru sürecine ilişkin bilgilere ve kayıt formuna kurumun resmi internet adreslerinden ulaşılabilir.

KAYSERİ VALİLİĞİ VE MELİKGAZİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE ÜÇÜNCÜ YILINA HAZIRLANAN, GENÇLERİN SOSYAL...

KAYSERİ VALİLİĞİ VE MELİKGAZİ BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE ÜÇÜNCÜ YILINA HAZIRLANAN, GENÇLERİN SOSYAL BİLİMLER ALANLARINDA KENDİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE İMKAN TANIYAN 'MEKTEP MELİKGAZİ SOSYAL BİLİMLER OKULU' İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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