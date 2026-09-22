Dolar 48,8153 +0,01%
Euro 55,8564 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.852,83 -0,40%
EUR/USD 1,1439 -0,26%
Brent Petrol 100,13 -0,21%
--°

Muş’ta arıcı hareketliliği sürdü: 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal

Muş Ovası'nda Ordu ve Muğla başta 710 arıcının 290 bin kovanda yürüttüğü üretimde sezon tamamlandı; elde edilen bal yaklaşık 700 ton.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:22

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 16:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muş’ta arıcı hareketliliği sürdü: 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal

hasat sezonu sonuçları:

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Muş ilçesinde yaz sezonu hasadı tamamlandı. Bölgeye gelen 710 arıcı ve kent genelindeki 290 bin kovan ile yürütülen üretimde, yaklaşık 700 ton bal elde edildi.

Arıcıların büyük bölümü Ordu ve Muğla'dan gelirken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden de katılımlar oldu. Sezonun sona ermesiyle arıcılar kovanlarını topluyor ve götürmeye başladı; yetkililer gelecek sezon da yoğun bir hareketlilik bekliyor.

üretimin nedenleri ve balın özellikleri:

Muş'un zengin bitki örtüsü, geniş mera alanları ve özellikle ovadaki çiçek çeşitliliği ile geven tarlaları bölgeyi arıcılık için cazip kılıyor. Birlik yetkilileri, bölgeden çıkan balların genelinin organik niteliğe yakın olduğunu ve yüksek kalitede üretim yapıldığını vurguladı.

Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Şahin Kaya, "Muş Ovası ve Muş dağlarında elde edilen bal gerçekten çok güzel. Bu sene ovamızda yaklaşık 710 arıcı konakladı. Bu yıl çok güzel bal çıktı. 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal aldık." şeklinde değerlendirme yaptı ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

arıcıların planları ve destek talepleri:

Hasadın ardından arıcılar kış hazırlıklarına başladı; kış mevsimini geçirmek üzere arıları Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay gibi bölgelere taşıma planları yapılıyor. Birlik, arıcıların kışlık bakımlarını düzgün yapmaları gerektiğini; kendilerinin de ihtiyaç duyulan desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaya, ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilen desteğin süreceğini ve arıcılığı Muş'ta daha da artırma hedefleri olduğunu ifade etti: "İnşallah bu destekler daha da artacaktır. Birlik olarak arıcılığı Muş'ta daha da artırmak istiyoruz."

Sezon boyunca elde edilen veriler ve üretim hacmi, Muş Ovası'nın Türkiye arıcılık haritasındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer ve üreticiler, bölgenin tanıtımına yönelik adımları genişleterek önümüzdeki sezon hedeflerini yükseltmeyi planlıyor.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNEMLİ BAL ÜRETİM MERKEZLERİNDEN MUŞ&#039;TA, 710 ARICININ 290 BİN KOVANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BAL ÜRETİM MERKEZLERİNDEN MUŞ'TA, 710 ARICININ 290 BİN KOVANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜRETİM SEZONUNDA YAKLAŞIK 700 TON BAL ELDE EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kütahya iş dünyasından COP31 eylem gündemine aktif katılım
images

Bandırma yeniden tarımın buluşma noktası oldu
images

Serik'te dijital sensörlerle don nöbetine veda
images

Tuşba'da çiftten tarlada uygulamalı silajlık mısır eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

Aydın incirinin ihracat yol haritası için ihracatçılarla ortak adımlar

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği