Yozgat'ta sanayi bölgesinde trafo patlaması sonrası yangın kontrol altına alındı

Yozgat kent merkezindeki sanayi bölgesinde meydana gelen trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın ardından alevler çevredeki otluk alana da sıçradı ve durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra kapsamlı bir soğutma çalışması yürüttü.

Durum tespiti ve soruşturma:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yozgat’ta trafo patlaması sonrası çıkan yangın söndürüldü