Dolar 48,8132 +0,01%
Euro 55,8392 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.865,88 -0,21%
EUR/USD 1,1438 -0,27%
Brent Petrol 99,96 -0,38%
--°

Yozgat'ta sanayi bölgesinde trafo patlaması sonrası yangın kontrol altına alındı

Yozgat sanayi bölgesinde trafo patlaması otluk alana sıçrayan yangına yol açtı; itfaiye ekipleri müdahaleyle alevleri söndürüp soğutma yaptı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat'ta sanayi bölgesinde trafo patlaması sonrası yangın kontrol altına alındı

Yozgat'ta sanayi bölgesinde trafo patlaması sonrası yangın kontrol altına alındı

Yozgat kent merkezindeki sanayi bölgesinde meydana gelen trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın ardından alevler çevredeki otluk alana da sıçradı ve durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye müdahale ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra kapsamlı bir soğutma çalışması yürüttü.

Durum tespiti ve soruşturma:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yozgat’ta trafo patlaması sonrası çıkan yangın söndürüldü

Yozgat’ta trafo patlaması sonrası çıkan yangın söndürüldü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında
images

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu
images

Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılık ağına darbe
images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırılacak

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği