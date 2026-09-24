Şanlıurfa pınarbaşı'nda 5.4 büyüklüğünde deprem: can kaybı ve yıkım bildirilmedi

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'nın Pınarbaşı mevkiinde saat 10.40'ta kaydedilen depremin büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi ve kısa süreli panik yaşandı.

resmi açıklamalar:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar, yaptığı açıklamada 'Çok geçmiş olsun ciddi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz valilik ve AFAD koordinasyonunda sahada çalışıyor. Durum çok şükür iyi vaziyettedir. Şanlıurfa geniş bir alan kırsalda taramalarımız sürüyor. Deprem şiddetliydi' ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak ise saha incelemelerinin sürdüğünü belirterek, 'can kaybı ve yıkımın bulunmadığını' bildirdi ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

saha çalışmaları ve uyarılar:

Valilik, AFAD ve belediye ekipleri koordineli şekilde sahada tarama yapıyor. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yıkım yok; buna karşın ekipler kırsal ve yerleşim alanlarında gözlem ve kontrolleri sürdürüyor.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve olası hasar bildirimleri için ilgili birimlerle iletişime geçilmesini istedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Gürpınar’dan deprem açıklaması