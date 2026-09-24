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Şanlıurfa pınarbaşı'nda 5.4 büyüklüğünde deprem: can kaybı ve yıkım bildirilmedi

Pınarbaşı'nda saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu; çevre illerden de hissedildi. Vali ve başkan saha taramalarını sürdürüyor, can kaybı yok.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa pınarbaşı'nda 5.4 büyüklüğünde deprem: can kaybı ve yıkım bildirilmedi

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'nın Pınarbaşı mevkiinde saat 10.40'ta kaydedilen depremin büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi ve kısa süreli panik yaşandı.

resmi açıklamalar:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gürpınar, yaptığı açıklamada 'Çok geçmiş olsun ciddi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz valilik ve AFAD koordinasyonunda sahada çalışıyor. Durum çok şükür iyi vaziyettedir. Şanlıurfa geniş bir alan kırsalda taramalarımız sürüyor. Deprem şiddetliydi' ifadelerini kullandı.

Vali Hasan Şıldak ise saha incelemelerinin sürdüğünü belirterek, 'can kaybı ve yıkımın bulunmadığını' bildirdi ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

saha çalışmaları ve uyarılar:

Valilik, AFAD ve belediye ekipleri koordineli şekilde sahada tarama yapıyor. İlk belirlemelere göre can kaybı ve yıkım yok; buna karşın ekipler kırsal ve yerleşim alanlarında gözlem ve kontrolleri sürdürüyor.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve olası hasar bildirimleri için ilgili birimlerle iletişime geçilmesini istedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Gürpınar’dan deprem açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Gürpınar’dan deprem açıklaması

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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