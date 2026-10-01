Şanlıurfa'da teknoloji şöleni büyüdü: TEKNOFEST ikinci günde 140 bin ziyaretçi aldı

şanlıurfa TEKNOFEST'inde ikinci gün yoğunluğu

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Organizatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürüttüğü festival alanı, öğrenciler ve vatandaşlarla doldu. İlk günde 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan etkinlik, ikinci gününde 140 bin girişe ulaştı.

ziyaretçi profili ve etkinlik alanı:

Festivale gelenler arasında çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aile bulunuyordu. Katılımcılar roket, helikopter ve uçak sergilerinin yanı sıra savunma sanayiinin yerli üretimlerini, atölye çalışmalarını ve yarışma projelerini yakından inceledi. Alan genelinde gözlemlenen yoğun ilgi, hem sergilenen teknolojilerin hem de düzenlenen eğitim ve atölye programlarının beklentiyi aştığını gösterdi.

valinin değerlendirmesi ve çağrısı:

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ikinci gün alanında yaptığı açıklamada etkinliğin coşkulu geçtiğini ve sabah saatlerinden itibaren kalabalığın arttığını belirtti. Vali Şıldak, "Şu an itibarıyla ikinci günde sahada 140 bin civarında giriş olduğunu söyleyebilirim" diyerek hem organizasyonun başarısını hem de kurumlar arası koordinasyonu övdü. Ayrıca vatandaşları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri festivale davet etti ve Şanlıurfa'nın turistik değerlerini keşfetme çağrısında bulundu.

Vali Şıldak, düzenlemelerle ilgili olarak herhangi büyük bir aksaklık yaşanmadığını, hizmetlerin planlandığı şekilde ilerlediğini vurguladı ve görevli kurum ve personele teşekkür etti. Katılımın yüksekliği hakkında, festival alanındaki coşkunun ve yerel halkın memnuniyetinin ilerleyen günlerde de artarak devam etmesini beklediğini sözlerine ekledi.

TEKNOFEST Güneydoğu, sergilediği yerli ve milli teknolojiler ile gençleri bilim ve teknolojiye yönlendirmeyi amaçlarken; şehirdeki canlılık ve ziyaretçi sayıları organizasyonun bölge için ne denli önemli olduğuna işaret ediyor.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK