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Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

TEKNOFEST Güneydoğu'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen gösteride SOLOTÜRK'ün akrobasileri ile T-129 ATAK'ın manevraları izleyiciyi büyüledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: İrem Özkan

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen etkinlik, Türk havacılığının iki önemli temsilcisini izleyicilerle buluşturdu. SOLOTÜRK ve T-129 ATAK helikopteri ayrı ayrı gerçekleştirdikleri gösteri uçuşlarıyla alanda toplananlara heyecanlı anlar yaşattı.

gösterinin akışı:

Programın ilk bölümünde SOLOTÜRK ekibi, F-16 ile agresif akrobasi manevraları sergileyerek havalimanı üzerinde dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Hızlı dönüşler, dik tırmanışlar ve koordineli form uçuşları, ekibin teknik ustalığını gözler önüne serdi.

Ardından sahneye çıkan T-129 ATAK taarruz helikopteri, kendi sınıfında öne çıkan ani dönüşleri ve havada asılı kalma (hover) kabiliyetiyle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Helikopterin manevra performansı gösteriye farklı bir dinamizm kattı.

izleyicilerin tepkisi:

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen festivale binlerce vatandaş katıldı. İzleyiciler, gökyüzünde sergilenen gösterileri merak ve coşkuyla takip ederken anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. İki uçağın motor sesleri ve manevraları alanda yoğun ilgi yarattı.

Gösterilerin başarıyla tamamlanması, hem pilotların hem de organizasyonun performansına dair olumlu geri bildirimler aldı ve TEKNOFEST'in bölgedeki görünürlüğünü güçlendirdi.

TEKNOFEST&#039;TE SOLOTÜRK VE ATAK HELİKOPTERİNDEN ARDI ARDINA GÖKYÜZÜ ŞOVU

TEKNOFEST'TE SOLOTÜRK VE ATAK HELİKOPTERİNDEN ARDI ARDINA GÖKYÜZÜ ŞOVU

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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