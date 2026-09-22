Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Trafodaki patlama sonrası sanayi bölgesinde yangın çıktı

Yozgat'ta sanayi bölgesinde trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlama nedeniyle çıkan alevler otluk alana sıçradı ve çevrede endişe yarattı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü ve olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının trafodaki patlama nedeniyle çıktığı belirtilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

YOZGAT’TA TRAFO PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI