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Vezirköprü'de kitap şöleni kapılarını açtı

Samsun Vezirköprü'de düzenlenen 2. Kitap Günleri 21-27 Eylül arasında açık; yazar söyleşileri, imza günleri ve öğrencilere yönelik etkinlikler sunuluyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Vezirköprü'de kitap şöleni kapılarını açtı

Açılış töreni:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2. Vezirköprü Kitap Günleri, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi'nde kapılarını açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık yaptı. Törene ilçe protokolü, yazarlar, kitapseverler ve yoğun bir öğrenci grubu katıldı.

Program ve konuşmalar:

Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız kısa bir konuşma yaparak etkinliğin ilçe kültür hayatına katkılarına vurgu yaptı. Kaymakam Yıldız, öğrencilerin gelişiminde kitap okumanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "İlk emri ’Oku’ olan bir dinin mensubuyuz. Burada değerli öğrencilerimiz için bir fırsat aslında. Kitap okumanın gelişimde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kitap okumaktan vazgeçmeyelim".

Açılışın ardından protokol üyeleri, yazarlar ile birlikte açılış kurdelesini kestiler. Katılımcılar stantları gezerek yayınevleri temsilcileri ve yazarlardan bilgi aldı, yayınevleriyle sohbet imkanı buldu.

Yazar buluşmaları ve ziyaret saatleri:

Program kapsamında konuşmacı yazar Hayati İnanç kitapseverlerle buluştu. İnanç gençlerin önemine değinerek, "Bizim gençlerimizden daha önemli bir işimiz yok. Gençlerimizi karşımıza alıp nasihat etmek yerine onlara model olmalıyız, örnek olmalıyız" ifadelerini kullandı. İlk günde alana akın eden öğrenciler stantları ilgiyle dolaşıp kitap alışverişi yaptı.

Fuar, 21-27 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek ve her gün 08.00-19.00 saatleri arasında açık kalacak. Etkinlik süresince farklı yazarların katılacağı imza günleri düzenlenecek ve kitapseverler sevilen yazarlarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Açılışa katılanlar arasında ilçe protokolü, yerel yazarlar, yayınevi temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve kitapsever yer aldı; etkinlik, ilçenin kültürel takviminde öne çıkan bir buluşma olarak planlandı.

AÇILIŞ KURDELESİ PROTOKOL ÜYELERİ, YAZARLAR VE HEYECANLA FUARI BEKLEYEN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN...

AÇILIŞ KURDELESİ PROTOKOL ÜYELERİ, YAZARLAR VE HEYECANLA FUARI BEKLEYEN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN BİRLİKTE KESİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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