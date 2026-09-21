Yıpranmış Eskişehirspor bayrağı sokak görünümünü zedeliyor

Olayın adresi ve bayrağın durumu:

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi, Ercan Sokak üzerinde iki bina arasına asılan dev Eskişehirspor bayrağı uzun süre boyunca sokakta dikkat çekiyordu. Zaman içinde kumaşta yırtılmalar ve parçalanmalar oluştu; bayrak artık sokakta estetik olmayan bir görüntü oluşturuyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Çevre sakinleri, yıpranmış bayrağın değiştirilmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, hem görsel kirlilik hem de olası güvenlik riski endişesiyle bayrağın yenilenmesini veya kaldırılmasını talep ediyor.

İlgili kurumlara çağrı:

Mahalleliler, konuyla ilgili olarak ilgili kurumların devreye girerek bayrağın onarılmasını veya yerine yeni bir bayrak asılmasını bekliyor. Sokakta oluşan kötü görüntünün giderilmesi için yetkililerin çalışma başlatması isteniyor.

ESKİŞEHİR'DE İKİ BİNA ARASINA ASILAN VE YIRTILIP PARÇALANAN DEV ESKİŞEHİRSPOR BAYRAĞININ DEĞİŞTİRİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ.