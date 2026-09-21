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Yıpranmış Eskişehirspor bayrağı sokak görünümünü zedeliyor

Odunpazarı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde iki bina arasına asılı dev Eskişehirspor bayrağının parçalanıp değiştirilmemesi çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Yıpranmış Eskişehirspor bayrağı sokak görünümünü zedeliyor

Olayın adresi ve bayrağın durumu:

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi, Ercan Sokak üzerinde iki bina arasına asılan dev Eskişehirspor bayrağı uzun süre boyunca sokakta dikkat çekiyordu. Zaman içinde kumaşta yırtılmalar ve parçalanmalar oluştu; bayrak artık sokakta estetik olmayan bir görüntü oluşturuyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Çevre sakinleri, yıpranmış bayrağın değiştirilmemesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, hem görsel kirlilik hem de olası güvenlik riski endişesiyle bayrağın yenilenmesini veya kaldırılmasını talep ediyor.

İlgili kurumlara çağrı:

Mahalleliler, konuyla ilgili olarak ilgili kurumların devreye girerek bayrağın onarılmasını veya yerine yeni bir bayrak asılmasını bekliyor. Sokakta oluşan kötü görüntünün giderilmesi için yetkililerin çalışma başlatması isteniyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE İKİ BİNA ARASINA ASILAN VE YIRTILIP PARÇALANAN DEV ESKİŞEHİRSPOR BAYRAĞININ...

ESKİŞEHİR'DE İKİ BİNA ARASINA ASILAN VE YIRTILIP PARÇALANAN DEV ESKİŞEHİRSPOR BAYRAĞININ DEĞİŞTİRİLMEMESİ TEPKİ ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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