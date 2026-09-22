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Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Meteoroloji uyarısının ardından Edirne'de başlayan sağanak caddelerde su birikintilerine yol açtı; sürücüler temkinli, vatandaşlar şemsiyelerine sığındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Edirne'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de başlayan sağanak, kent genelinde hissedildi. Sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerine sarıldı.

Kent merkezinde günlük yaşamda aksamalar:

Yağış, kent merkezinde zaman zaman etkisini artırdı ve cadde ile sokaklarda günlük hayatı yavaşlattı. Bazı vatandaşlar yağmur altında yürümeye devam ederken, çok sayıda kişi iş yerlerinin saçakları altında yağışın hafiflemesini bekledi.

Yağışın seyrine ilişkin beklenti:

Gözlemlere göre yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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