Ankara Merkezli 9 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama

Ankara merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama

Operasyonun detayları ve soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çeteye yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler, şüphelilerin mağdurlarda panik oluşturarak para ve altın aldığını; yakalanmamak için şapka ve maske takarak kılık değiştirdiklerini tespit etti. Ayrıca bazı mağdurların banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirildiği, yatırılan paraların kısa sürede çekilerek şüphelilerin kontrolüne geçtiği saptandı.

Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar

Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Aralık tarihinde, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; bunlardan 25’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

