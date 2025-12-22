DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Tuzla'da Drone Destekli Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 389 Gram Ele Geçirildi

Tuzla'da drone destekli operasyonda 2 kilo 389 gram uyuşturucu ve 117 bin 340 ? nakit ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:17
Tuzla'da Drone Destekli Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 389 Gram Ele Geçirildi

Tuzla'da Drone Destekli Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 389 Gram Ele Geçirildi

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 2 kilo 389 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve birden fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon ve Yakalamalar

Emniyet ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik olarak drone destekli izleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 15 Aralık tarihinde Yayla Mahallesi'nde bir araç ve bir ikamet adresinde satış yapıldığı tespit edildi.

Önceden belirlenen şüpheli aracın sokakta olduğu anlaşıldı ve bölgeye sevk edilen ekiplerce Ö.A. ve M.Ö. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 650 gram uyuşturucu maddesi bulundu.

İkamette Bulunan Malzemeler ve Gözaltılar

İkamette yapılan aramalarda 1 kilo 738 gram metamfetamin ile birlikte 117 bin 340 ? nakit para ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2 kilo 389 gram olarak kaydedildi.

Ayrıca ikamet adresinde bulunan Ö.Ü. ve M.B. isimli kadın şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç

Konu ile ilgili olarak TCK 188 suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler arasında M.Ö. ve M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan Ö.A. ve Ö.Ü. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olduğunu bildirdi.

TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİLO 389 GRAM...

TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİLO 389 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Takla Attı
2
Mersin Anamur'da 12 Yaşındaki Öğrenci Müdürü Vurdu — Kamera Kaydı
3
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı
4
Mardin Kızıltepe'de Durdurulan Araçta 51,60 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Avukata Adına 2 Milyar 650 Milyonluk Trafik Cezası Şoku
6
Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu
7
Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu