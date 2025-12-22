Tuzla'da Drone Destekli Narkotik Operasyonu: 2 Kilo 389 Gram Ele Geçirildi

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, 2 kilo 389 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve birden fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon ve Yakalamalar

Emniyet ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik olarak drone destekli izleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 15 Aralık tarihinde Yayla Mahallesi'nde bir araç ve bir ikamet adresinde satış yapıldığı tespit edildi.

Önceden belirlenen şüpheli aracın sokakta olduğu anlaşıldı ve bölgeye sevk edilen ekiplerce Ö.A. ve M.Ö. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 650 gram uyuşturucu maddesi bulundu.

İkamette Bulunan Malzemeler ve Gözaltılar

İkamette yapılan aramalarda 1 kilo 738 gram metamfetamin ile birlikte 117 bin 340 ? nakit para ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2 kilo 389 gram olarak kaydedildi.

Ayrıca ikamet adresinde bulunan Ö.Ü. ve M.B. isimli kadın şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli Süreç

Konu ile ilgili olarak TCK 188 suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler arasında M.Ö. ve M.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan Ö.A. ve Ö.Ü. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olduğunu bildirdi.

