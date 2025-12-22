DOLAR
Çorlu'da Yayaya Çarpan Araç Kameraya Yansıdı

Çorlu'da yolun karşısına geçen yayaya O.K. idaresindeki aracın çarpması kameraya yansıdı; A.T. hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:08
Kaza anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayanın, aracın çarpması sonucu yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Stadyum Arka Sokak, Çardaklı Çeşme Sokak ile Alipaşa Caddesinin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Kazımiye su deposu yönüne seyreden O.K. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen yaya A.T.'ye çarptı.

Aracın çarpması sonrası yere düşüp yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

