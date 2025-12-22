Çorlu'da Yayaya Çarpan Araç Kameraya Yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerasında

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayanın, aracın çarpması sonucu yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Stadyum Arka Sokak, Çardaklı Çeşme Sokak ile Alipaşa Caddesinin kesiştiği yol ayrımında meydana geldi. Kazımiye su deposu yönüne seyreden O.K. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen yaya A.T.'ye çarptı.

Aracın çarpması sonrası yere düşüp yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'IN ÇORLU İLÇESİNDE YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYANIN, ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANDIĞI KAZA KAMERAYA YANSIDI.