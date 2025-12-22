Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik hırsızlık: şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesinde faaliyet gösteren 3 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İşyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Görüntülerde, 3 şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla işyerlerine girdiği, toplam 51 bin 500 TL ile çeşitli dijital materyalleri çaldıkları belirlendi. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve yakalama

Eşkal bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şahıslar arasında M.F.(16) ve M.A.(17) isimli yaşları küçük iki şüpheli de bulunuyordu. Her iki isim de 16 Aralık 2025 tarihinde ikamet adreslerinde yakalandı. Yapılan sorgulamada M.F.(16) hakkında benzer suçlardan 2 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın ardından, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildikleri ve mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Görüntüler olayın seyrini ortaya koydu

Olay anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları, saldırganların işyerlerine giriş yöntemlerini ve olay anındaki detayları net bir şekilde gösterdi. Emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE AYNI GÜN 3 İŞYERİNDEN TOPLAM 51 BİN 500 TL ÇALAN HIRSIZLAR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. HIRSIZLIK ANLARI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.