Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı

Beylikdüzü'nde 13 Aralık 2025'te üç işyerinden 51 bin 500 TL ve dijital materyaller çalındı. Polis, 16 Aralık'ta M.F.(16) ve M.A.(17) dahil şüphelileri yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesinde faaliyet gösteren 3 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İşyeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Görüntülerde, 3 şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla işyerlerine girdiği, toplam 51 bin 500 TL ile çeşitli dijital materyalleri çaldıkları belirlendi. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve yakalama

Eşkal bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şahıslar arasında M.F.(16) ve M.A.(17) isimli yaşları küçük iki şüpheli de bulunuyordu. Her iki isim de 16 Aralık 2025 tarihinde ikamet adreslerinde yakalandı. Yapılan sorgulamada M.F.(16) hakkında benzer suçlardan 2 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın ardından, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildikleri ve mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Görüntüler olayın seyrini ortaya koydu

Olay anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları, saldırganların işyerlerine giriş yöntemlerini ve olay anındaki detayları net bir şekilde gösterdi. Emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

