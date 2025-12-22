Kars’ta 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' Uygulaması

Operasyonun ayrıntıları

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada 62 ekip ve 246 jandarma görev aldı. Uygulamanın amacı okul çevresi ve sokaklarda güvenliği sağlamak olarak açıklandı.

Denetimler kapsamında 148 okul çevresi, 3 öğrenci yurdu, 19 kullanılmayan bina ile yapımı devam eden inşaat, 39 park-bahçe, 84 sokak ve 28 işyeri kontrol edildi. Ayrıca bin 142 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Kontrollerde 418 araç incelenirken, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 1 düzensiz göçmen de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.

KARS’TA JANDARMADAN HUZURLU OKUL UYGULAMASI(KARS-İHA)