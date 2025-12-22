DOLAR
2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Diyanet, 2026 Ramazan takvimini açıkladı: İlk oruç 19 Şubat, ilk sahur 18 Şubat gecesi; Ramazan Bayramı 20-22 Mart; Kadir Gecesi 16 Mart.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:55
2026 Ramazan Takvimi Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Müslüman alemi, 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye gelmekte; 2026 yılında oruç takvimi kış dönemine denk geliyor. Resmi takvime göre ilk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak.

Ramazan Bayramı ve Tatil Takvimi

29 gün sürecek Ramazan ayının son orucu 19 Mart Perşembe günü tutulacak. Ramazan Bayramı takvimi şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Bayramın 1. günü Cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonu ile birleştiğinde tatil süresi 3 gündür. Şimdilik resmi tatil 3.5 gün olarak belirtilmiştir.

Ramazan Neden Her Yıl Öne Geliyor?

Hicri takvim Ay esasına, Miladi takvim ise Güneş esasına dayandığı için aralarında yıllık yaklaşık 11 günlük fark bulunmakta. Bu nedenle Ramazan ayı mevsimler içinde geriye kayıyor; geçmişte yaz aylarına denk gelen oruçlar, 2020'lerin ortalarında Şubat ve Mart aylarına kaymıştır.

Ramazan Süresi ve Kadir Gecesi

2026 Ramazan ayı 29 gün sürecek; 19 Şubat'ta başlayan oruç, 19 Mart akşamı son iftarla bitecektir. Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilen ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

