Aksa Akrilik ve TOÇEV 'Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar' ile Çocuklara Kazak Desteği

Aksa Akrilik, TOÇEV'in 'Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar' projesine cotonit iplikle üretilen kazak desteği vererek çocukların kışını ısıtıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:33
Aksa Akrilik ve TOÇEV güçlerini birleştirdi

Aksa Akrilik, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından yürütülen 'Eşit Fırsatlar, Sıcak Yarınlar' projesine destek veriyor. Proje kapsamında çocuklara sıcacık kazaklar ulaştırılacak.

İnovasyon sosyal faydaya dönüştü

Şirketin açıklamasına göre kazak üretiminde, Aksa Akrilik’in teknoloji ve inovasyon gücü sosyal bir amaca hizmet edecek şekilde kullanıldı. Üretimde cotonit ipliği tercih edildi; bu iplik, şirketin Aksafil tesislerinde üretilen yüzde 100 akrilik bir ürün olarak öne çıkıyor.

Cotonit, triko ve yuvarlak örme sektörlerinde tercih edilen; doğal hissi, düşük pilling (boncuklanma) direnci ve uzun ömürlü kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Ürünün yumuşak dokusu, dayanıklılığı ve yüzey düzgünlüğü sayesinde renklerin daha canlı ve kalıcı olması sağlanıyor.

Üretim gücü toplumsal faydaya

Bu iş birliğiyle Aksa Akrilik, üretimdeki teknik bilgi birikimini toplumsal fayda için kullanarak, çocukların kış mevsimini daha sıcak ve konforlu geçirmesine katkı sağlıyor. Firma, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odağında yürüttüğü projelere bir yenisini eklemiş oldu.

TOÇEV ise eğitime erişimde ve fırsat eşitliğinde misyonunu sürdürerek, hem bugünün hem de yarının çocuklarına sıcak bir destek sunuyor. Şirketin bu hamlesi, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla topluma değer katma çabasının somut bir örneğini oluşturuyor.

