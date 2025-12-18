DOLAR
Hakkari'de 'Faslı Muhabbet' Etkinliği — İl Müftüsü Hüseyin Okuş Öğrencilerle Buluştu

Hakkari İl Müftülüğü'nün düzenlediği 'Faslı Muhabbet' etkinliğinde İl Müftüsü Hüseyin Okuş, öğrencilere eğitim, ibadet ve aile ahlakı konularında tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:45
Hakkari'de "Faslı Muhabbet" etkinliği

Öğrencilerle hasbihal ve bilgilendirme

Hakkari İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce üniversite öğrencilere yönelik düzenlenen "Faslı Muhabbet" etkinliği Keklikpınar Mahallesi’ndeki yurtta gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, öğrencilerle samimi bir atmosferde sohbet etti ve eğitim, öğretim, ibadet ve ahlak gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

Peygamber Efendimizin 1500. doğum yıl dönümü münasebetiyle "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konusunda gençleri bilgilendiren Okuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre ödüllü gençlik bilgi yarışmasına katılmanın önemine dikkat çekti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, yapılan sohbet, okunan ilahiler ve sunulan ikramlarla sona erdi.

