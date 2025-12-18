Hasköy'de Yerli Malı Haftası: Yerli ve Milli Savunma Sanayi Sergisi

Hasköy'de Yerli Malı Haftası'nda Yerli ve Milli Savunma Sanayi Sergisi

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Alparslan İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde, yerli ve milli savunma sanayi ile teknolojik çalışmalar tanıtıldı. Etkinlik, öğrencilerin yerli üretime yönelik farkındalığını arttırmayı amaçlı olarak okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Sergi ve program akışı

Okul bahçesinde kurulan sergide, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi ve teknoloji ürünlerine ilişkin modele ve materyallere yer verildi. Öğrenciler sergilenen eserleri yakından inceleme fırsatı buldu; öğretmenler ise yerli üretimin ekonomi ve milli bağımsızlık önemine vurguda bulundu. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin hazırladığı projeler de ziyaretçilere sunuldu.

Kaymakam İsmail Güney'in değerlendirmesi

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, programda Yerli Malı Haftası'nın önemine işaret ederek şu sözleri kaydetti: "12-19 Aralık Yerli Malı Haftamız kutlu olsun. Bu yıl ülke genelinde önceki yıllardan farklı olarak yerli ve milli sanayi ile teknoloji ürünlerimizin ön plana çıktığı bir Yerli Malı Haftası kutluyoruz. İlçemizde de bu kapsamda Alparslan İlk ve Ortaokulu’muzda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin hazırladığı, tamamen yerli ve milli ürünlerden oluşan çalışmaları ilçe protokolümüzle birlikte gezme fırsatı bulduk. Yerli Malı Haftası; yerli ekonomimizin, üretimimizin ve milli duruşumuzun bir göstergesidir. Aynı zamanda çiftçimize, esnafımıza ve üreticimize destek olmayı ifade eder. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu yaşlarda yerli ve milli ürünleri tanıtmak son derece kıymetlidir. İsraftan kaçınmayı, tasarrufu ve paylaşmayı hatırlatan bu anlamlı haftanın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum".

Öğretmen ve öğrenci yorumu

Alparslan İlk ve Ortaokulu 3. sınıf öğretmeni İrem Güner etkinliğteki çalışmalarla ilgili olarak, "Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Bu sürecte yalnızca öğretmenler değil, öğrenciler ve veliler de aktif olarak yer aldı. Artık yerli üretim denildiğinde sadece ev yapımı yiyecekler değil, savunma sanayi ve teknoloji alanındaki yerli ürünler de akla geliyor. Bu durum milli bağımsızlığımız ve ekonomimiz açısından çok önemli. Çocuklarımız 'başkaları yapıyor' yerine 'biz de yapabiliriz' bilinciyle yetişiyor. Bu sergiyi hem çocuklara katkı sunmak hem de halka yerli ürünlerimizi tanıtmak amacıyla hazırladık." dedi.

Hasköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Şamil İnan ise sergide yer alan çalışmaların öne çıkan öğelerini anlatarak, "Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilerimizle birlikte çeşitli çalışmalar hazırladık. Özellikle Hasköy ilçemizi tanıtmak amacıyla tasarladığımız maketimiz büyük ilgi gördü. Bunun yanı sıra Bayraktar fabrikasında üretilen yerli savunma sanayi ürünlerine ait maketlerimiz de sergimizde yer aldı" diye konuştu.

Öğrenciler de etkinlik heyecanını paylaştı. Suzan Kızılkan "Yerli Malı Haftası kapsamında bu projeyi hazırladık. Meyve ve sebzelerin yanı sıra ülkemizde üretilen yerli arabalar, tanklar, uçaklar ve helikopterler hakkında bilgiler sunduk. Yerli malı denilince sadece yemekler değil, ülkemizin ürettiği araclar ve teknolojiler de akla gelmeli" ifadelerini kullandı. Yunus Elçi ise, "Bugün Yerli Malı Haftası'nı kutluyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü yerli malı deyince insanın içine bir sevinç doğur. Togg, tanklar ve uçaklar gibi birçok eserin bizim ülkemizde üretildiğini öğrenmek bize çok güzel duygular hissettiriyor" dedi.

Protokol ve katılımcılar

Programa Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Belediye Başkanı Muhlis Orbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, Şube Müdürü Ramazan Ekin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik, öğrencilerin yerli ve milli üretim bilinci kazanmasına katkı sunarak yoğun ilgiyle sona erdi.

