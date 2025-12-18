DOLAR
Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2025 Acil Durum Tatbikatı — Şüpheli Valiz İmha Edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2025 acil durum tatbikatında terminal önündeki şüpheli valiz bomba imha ekiplerince güvenli şekilde imha edildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2025 Acil Durum Tatbikatı

Terminal önündeki şüpheli valiz bomba imha ekipleri tarafından güvenli şekilde yok edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, 2025 yılı acil durum tatbikatlarından birisi daha gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, terminal binasının önünde tespit edilen sahipsiz ve şüpheli valiz, özel kıyafetli bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Tatbikat, Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş koordinasyonunda düzenlendi.

Uygulama; DHMİ Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Emniyet Şube Müdür Vekili Başkomiser Furkan Keleş, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, Sahil Güvenlik Komutanı ve havalimanında yer alan kurum ve kuruluşların gözetiminde başarılı şekilde sona erdi.

