Karabük Valisi Mustafa Yavuz, BARÜ'de Bölgesel Kalkınma ve İş Birliği Görüştü

Ziyarette AR-GE ve ortak projeler masaya yatırıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'yı makamında ziyaret ederek bölgesel kalkınma ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede, BARÜ'de yürütülen çalışmalar, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetleri ile üniversitenin ulusal ve uluslararası başarıları hakkında bilgi verildi. Taraflar ayrıca bölgesel kalkınmayı destekleyecek ortak çalışma modelleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar ve karşılıklı teşekkür

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Said Ceyhan, Prof. Dr. Yafes Yıldız ve Genel Sekreter Mesut Kasap da hazır bulundu.

Vali Yavuz, misafirperverlikleri dolayısıyla Rektör Akkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Akkaya da nazik ziyaretlerinden ötürü Vali Yavuz'a teşekkürlerini iletti.

