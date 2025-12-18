DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,21 -0,03%
ALTIN
5.960,61 0%
BITCOIN
3.798.695,07 -3,28%

Bartın Üniversitesi'nde 'Yeni Medya, Yeni Pazarlama' Sempozyumu: Dijitalleşmenin Etkileri

BARÜ'de düzenlenen sempozyumda dijitalleşmenin medya, pazarlama, eğitim ve ekonomi üzerindeki çok boyutlu etkileri disiplinlerarası bakışla ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:14
Bartın Üniversitesi'nde 'Yeni Medya, Yeni Pazarlama' Sempozyumu: Dijitalleşmenin Etkileri

Bartın Üniversitesi'nde 'Yeni Medya, Yeni Pazarlama' Sempozyumu: Dijitalleşmenin Çok Boyutlu Etkileri

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tarafından 'Yeni Medya, Yeni Pazarlama: Dijital Çağın Dinamikleri' başlığıyla çevrim içi bir sempozyum düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya yaptı.

Dijital çağda üniversitelerin rolü

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Günümüz çağında yeni medya etkileşimin ve hızın merkezde olduğu yeni bir iletişim kültürüdür. Bu kültür düşünme biçimlerimizi, üretim anlayışımızı ve ekonomik ilişkilerimizi etkilemektedir. Bu noktada üniversitelerin temel sorumluluklarından biri de geçmişin birikimini dijital çağın gereklilikleriyle harmanlayabilen, değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilen dijital yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmektir. Bu sempozyum öğrencilerimizin dijital dönüşümü akademik ve uygulamalı boyutlarıyla değerlendirmesine, güncel gelişmeleri alanın uzmanlarından takip etmesine ve üniversite-sektör-toplum etkileşiminin güçlenmesine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Dijitalleşmenin medya, eğitim ve ekonomiye etkileri

Oturum başkanlığını Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Barış Bulunmaz yaptı. Prof. Dr. Bulunmaz, "Dijital Medya ve Kültürel Dönüşüm" başlıklı değerlendirmesinde yeni medyayı ve gelişim sürecini anlatarak dijital platformların toplumsal değerler ve kültür üzerindeki dönüştürücü rolünü ele aldı.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Yasemin Bilişli, "Yapay Zekâ Çağında Influencer Ekonomisi: Dijital Güvenin Anatomisi" başlıklı sunumunda influencer ekonomisinin evriminin yapay zekâ destekli içerik üretimiyle yaşadığı dönüşümü aktardı.

Bağımsız araştırmacı Dr. Hakan Öngören, "Yeni Eğitim ve Dijital Vatandaşlık" başlığı altında dijitalleşen dünyada eğitim modellerinin değişimini, dijital vatandaşlık bilincini, 21. yüzyıl becerileri ve öğretmenin rolünü anlattı.

"Yapay Zekâ Pazarlaması" konusunda Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Barış Armutcu, kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri ve otomasyon uygulamalarının günümüz pazarlama anlayışını nasıl dönüştürdüğünü örneklerle açıkladı.

Son olarak Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik, "Dijital Dönüşüm Çağında Akıllı Lojistik ve Tedarik Zinciri: Yeni Medyanın Etkileri" başlıklı konuşmasında yeni medya ve dijital teknolojilerin lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde getirdiği yeniliklerin akıllı sistemlerde sunduğu katkılara dikkat çekti.

Sempozyum, dijital çağın dinamiklerine ilişkin disiplinler arası bir bakış sundu ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA DİJİTALLEŞMENİN MEDYA, PAZARLAMA, EĞİTİM VE...

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA DİJİTALLEŞMENİN MEDYA, PAZARLAMA, EĞİTİM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ÇOK BOYUTLU ETKİLERİ DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞLA ANLATILDI.

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE (BARÜ) DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA DİJİTALLEŞMENİN MEDYA, PAZARLAMA, EĞİTİM VE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak Üniversitesi Kariyer Günü’25: 35’ten Fazla Firma Öğrencilerle Buluştu
2
Kudret'e 4 Ödül: Mehmet Oğuz Yıldırım'ın Uluslararası İpekyolu Başarısı
3
Emet’te Lise Öğrencilerine "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" Konferansı
4
Altıntaş’ta 8.’nci Sınıf Akademik Başarı Toplantısı
5
Bartın Üniversitesi'nde 'Yeni Medya, Yeni Pazarlama' Sempozyumu: Dijitalleşmenin Etkileri
6
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, BARÜ'de Bölgesel Kalkınma ve İş Birliği Görüştü
7
KBÜ’den İnsan Hakları Günü Etkinliği: Konferans ve Resim Sergisi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler