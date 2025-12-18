DOLAR
Eğitimcilerin Sesi Şehzadeler’de: Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Okul Ziyaretleri

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi Şehzadeler'de okulları ziyaret ederek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini istişare etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:00
Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Şehzadeler’de

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Yasav ve yönetimi, Şehzadeler ilçesindeki okullarda idareci, öğretmen ve eğitim çalışanlarıyla bir araya gelerek sahadan gelen talepleri dinledi.

Ziyaret edilen okullar ve görüşmeler

Ziyaretler kapsamında Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ve Spil Ortaokulunda idareciler, öğretmenler ve eğitim çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan toplantılarda sorunlar masaya yatırıldı, çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişare yapıldı.

Toplantılarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik taleplerin önemi vurgulanırken, sahadan gelen görüş ve önerilerin politika yapım süreçlerine aktarılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Teşekkür ve devam mesajı

Ahmet Yasav, okul idarecilerine, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına gösterdikleri misafirperverlik ve nezaket için teşekkür etti. Şube yönetimi, benzer ziyaretlerin süreceğini ve eğitim çalışanlarının sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

